Новинки

Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году
Каким должен был стать «Отряд самоубийц»? Разбираем изначальный сценарий
«Дракула»: Люк Бессон и ничуть не страшные вампиры-романтики
«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах

Классика

Что такое экохоррор: цветочки, не ешьте меня!
Безумный Макс: как 40 лет продолжается конец света
Новости

START выпустил первый в России ИИ-сериал «Феофан»

Андрей Квасков
17 сентября 15:35
51
1 минута на чтение
Онлайн-кинотеатр Start представил «Феофана» — первый в России сериал, все персонажи которого полностью созданы ИИ. Проект выполнен в формате коротких сатирических скетчей по 10 минут, где каждая серия поднимает актуальные темы современной жизни. Главный герой — Феофан из Санкт-Петербурга. Вдохновившись примером персонажа Бати из «Хутора», он решает отказаться от цивилизации и обустроить собственное поселение. Вместо медицины ему приходится обходиться травами, вместо супермаркетов вокруг только огород. По словам режиссёра Ильи Плотникова, нейросеть использовали для создания всех персонажей, включая кота, при этом старались, чтобы они выглядели «максимально похожими на реальных людей». Однако финальные решения по юмору и содержанию оставались за авторами. В Start подчёркивают, что видят в нейросетях инструмент для экспериментов и снижения затрат при производстве «нестандартного контента».
