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    Новости

    START выпустит новогодний спешл «Вампиров средней полосы»

    26 ноября 2021
    26.11.2021
    1575
    0 минут на чтение
    START вып

    Стриминговый сервис START объявил, что в этом году сериал «Вампиры средней полосы» получит новогодний спецэпизод.

    Причем речь идет не о развлекательном шоу с актерами, а о полноценной серии — ее съемки как раз начались сегодня.

    Онлайн-кинотеатр подчеркнул, что у него в рукаве припрятано еще несколько важных новостей, связанных с этим спешлом, но пока рано ими делиться.

    Также стало известно, что «Вампиры средней полосы» стали самым успешным сериалом на платформе в 2021 году. Сейчас вовсю идет работа над вторым сезоном, сценарий которого почти закончен.

    Дата выхода новогодней серии не уточняется.

    Черновик 930

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