START выпустит новогодний спешл «Вампиров средней полосы»

Стриминговый сервис START объявил, что в этом году сериал «Вампиры средней полосы» получит новогодний спецэпизод.
Причем речь идет не о развлекательном шоу с актерами, а о полноценной серии — ее съемки как раз начались сегодня.
Онлайн-кинотеатр подчеркнул, что у него в рукаве припрятано еще несколько важных новостей, связанных с этим спешлом, но пока рано ими делиться.
Также стало известно, что «Вампиры средней полосы» стали самым успешным сериалом на платформе в 2021 году. Сейчас вовсю идет работа над вторым сезоном, сценарий которого почти закончен.
Дата выхода новогодней серии не уточняется.
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Александр Стрепетилов | 11.05.2021
Сериал успешно переносит клише городской мистики в российские реалии, при этом развивая семейную тему в духе «Аддамсов».
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