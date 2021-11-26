START выпустит новогодний спешл «Вампиров средней полосы»

Стриминговый сервис START объявил, что в этом году сериал «Вампиры средней полосы» получит новогодний спецэпизод.

Причем речь идет не о развлекательном шоу с актерами, а о полноценной серии — ее съемки как раз начались сегодня.

Онлайн-кинотеатр подчеркнул, что у него в рукаве припрятано еще несколько важных новостей, связанных с этим спешлом, но пока рано ими делиться.

Также стало известно, что «Вампиры средней полосы» стали самым успешным сериалом на платформе в 2021 году. Сейчас вовсю идет работа над вторым сезоном, сценарий которого почти закончен.

Дата выхода новогодней серии не уточняется.