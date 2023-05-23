Стартовал предзаказ книг про игровую индустрию: геймдев и Марио

У наших коллег на CrowdRepublic стартовал предзаказ двух отличных книг издательства «Бомбора» про игровую индустрию. «Бомбора» продолжает развивать серию «Легендарные видеоигры» и вовсю выпускает книги про знаменитые игровые серии, историю разработки и руководства по игровому дизайну.

В этот раз в предзаказе:

Нашумевшая работа Скотта Роджерса о геймдизайне «Level up. Руководство по созданию классных видеоигр». В ней описываются виды игровых дизайнеров, их поле деятельности, опыт разработки самого Роджерса (занимался God of War) и многое другое. Он научит вас писать дизайн-документы, готовить уровни, персонажей, базовые механики игры, управление, катсцены и сводить всё это вместе.

Дебютный труд Джеффа Райана «Super Mariо. Как Nintendo покорила мир» про самого прибыльного персонажа Nintendo — усатого водопроводчика и любителя грибов Марио. Автор показывает, каких высот достиг создатель Марио Сигэру Миямото и благодаря каким именно идеям, решениям, принятым в ходе работы. Райан прослеживает путь покорения западного рынка проектами от Nintendo и Sega, указывает на бизнес-решения, принимаемые продюсерами и руководством студий.

Ну а «ранние пташки», вписавшиеся в проект (таких позиций всего 50) получат третий том:

История знаменитых франшиз в «Power Up! Как Япония вдохнула жизнь в игровую индустрию». Donkey Kong, Zelda, Final Fantasy, Mario – эти игры занимают особое место в сердцах геймеров. Их родина, Япония, подарила миру множество игровых хитов и талантливых разработчиков, чей уникальный почерк легко узнается с первых мгновений игры

Кампания будет длиться месяц, книги начнут отправлять в июне, а вдобавок можно заказать книги о Хидео Кодзиме и серии The Legend of Zelda.