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    Новости

    Стартовал предзаказ книг про игровую индустрию: геймдев и Марио

    23 мая 2023
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    23.05.2023
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    1 минута на чтение
    Стартовал предзаказ книг про игровую индустрию: геймдев и Марио

    У наших коллег на CrowdRepublic стартовал предзаказ двух отличных книг издательства «Бомбора» про игровую индустрию. «Бомбора» продолжает развивать серию «Легендарные видеоигры» и вовсю выпускает книги про знаменитые игровые серии, историю разработки и руководства по игровому дизайну.

    В этот раз в предзаказе:

    •  Нашумевшая работа Скотта Роджерса о геймдизайне «Level up. Руководство по созданию классных видеоигр». В ней описываются виды игровых дизайнеров, их поле деятельности, опыт разработки самого Роджерса (занимался God of War) и многое другое. Он научит вас писать дизайн-документы, готовить уровни, персонажей, базовые механики игры, управление, катсцены и сводить всё это вместе.
    • Дебютный труд Джеффа Райана «Super Mariо. Как Nintendo покорила мир» про самого прибыльного персонажа Nintendo — усатого водопроводчика и любителя грибов Марио. Автор показывает, каких высот достиг создатель Марио Сигэру Миямото и благодаря каким именно идеям, решениям, принятым в ходе работы. Райан прослеживает путь покорения западного рынка проектами от Nintendo и Sega, указывает на бизнес-решения, принимаемые продюсерами и руководством студий.

    Ну а «ранние пташки», вписавшиеся в проект (таких позиций всего 50) получат третий том:

    • История знаменитых франшиз в «Power Up! Как Япония вдохнула жизнь в игровую индустрию». Donkey Kong, Zelda, Final Fantasy, Mario – эти игры занимают особое место в сердцах геймеров. Их родина, Япония, подарила миру множество игровых хитов и талантливых разработчиков, чей уникальный почерк легко узнается с первых мгновений игры

    Кампания будет длиться месяц, книги начнут отправлять в июне, а вдобавок можно заказать книги о Хидео Кодзиме и серии The Legend of Zelda.

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