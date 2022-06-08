Стартовал предзаказ книги для вечеринок «Гарри Поттер. Праздники и пиршества»

На CrowdRepublic стартовал предзаказ книги «Гарри Поттер. Праздники и пиршества». Это уже не совсем кулинарная книга, а скорее руководство по оформлению тематической вечеринки, будь то Хэллоуин или киномарафон.
В фильмах поттерианы показано множество мероприятий — от изысканных пиршеств в Большом зале Хогвартса до скромных праздников в доме на площади Гриммо. С помощью подробного туториала от звездного ивент-дизайнера Дженнифер Кэрролл (CelebratingEverydayLife.com) вы сможете привнести толику магии в собственные праздники. Это официальная книга вселенной Гарри Поттера: идеи разработаны на основе фильмов и как нельзя лучше передают атмосферу чародейства и волшебства.
Что внутри?
- пять сценариев фантастических вечеринок;
- QR-коды для распечаток;
- карточки заданий;
- рецепты блюд;
- цитаты, новые концепт-арты и фото со съёмок.
Развороты
Розничная цена — 2800, на площадке — 2300. А «ранние пташки» — 2100!
Рассылка ориентировочно в августе.
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