Старый Лагерь в новом трейлере ремейка Gothic

На трансляции THQ Nordic Digital Showcase показали новый трейлер ремейка Gothic. Он посвящен Старому Лагерю, расположенному в Рудниковой долине. Также в ролике показали арену, на которой будут проходить сражения с противниками.
Согласно разработчикам, ролик полостью записан на движке игры.
Дату релиза создатели так и не сообщили. Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X|S.
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Редактор
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Александр Ремизов
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