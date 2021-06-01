Стивен Кинг не смог досмотреть «Ведьму из Блэр» — настолько ему было страшно!

Стивен Кинг в одном из интервью рассказал, что «Ведьма из Блэр» настолько его напугала, что он не смог досмотреть хоррор до конца.

Правда, в этом отчасти виноваты медицинские препараты. Дело в том, что летом 1999 года его сбил микроавтобус на обочине, после чего писатель попал в больницу.

Когда я в первый раз увидел «Ведьму из Блэр», я был в больнице под наркотиками. Мой сын принес кассету и сказал: «Ты должен это посмотреть». Где-то на середине я сказал: «Выключи, это слишком жутко».

Напомним, «Ведьма из Блэр» снискала оглушительный успех, собрав в прокате 250 миллионов долларов при бюджете в 500 тысяч.