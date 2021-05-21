Страшно, вырубай! Вышел тизер-трейлер «Классической истории ужасов»

Netflix опубликовал тизер-трейлер итальянского хоррора под названием «Классическая история ужасов» (в оригинале — A Classic Horror Story).
Сам стриминговый сервис описывает проект как итальянскую смесь «Солнцестояния» и «Техасской резни бензопилой».
За постановку отвечают Роберто де Фео, снявший хоррор-детектива «Секта», и малоизвестный Паоло Стрипполи, за плечами которого лишь небольшие фильмы.
Премьера картины состоится 14 июля.
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