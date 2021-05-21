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    Страшно, вырубай! Вышел тизер-трейлер «Классической истории ужасов»

    21 мая 2021
    21.05.2021
    146
    0 минут на чтение
    Страшно, вырубай! Вышел тизер

    Netflix опубликовал тизер-трейлер итальянского хоррора под названием «Классическая история ужасов» (в оригинале — A Classic Horror Story).

    Сам стриминговый сервис описывает проект как итальянскую смесь «Солнцестояния» и «Техасской резни бензопилой».

    За постановку отвечают Роберто де Фео, снявший хоррор-детектива «Секта», и малоизвестный Паоло Стрипполи, за плечами которого лишь небольшие фильмы.

    Премьера картины состоится 14 июля.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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