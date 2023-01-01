«Судзумэ» Макото Синкая получит русский дубляж, но в России аниме не покажут

Онлайн-кинотеатр Crunchyroll вместе с Sony Pictures объявили, что «Судзумэ закрывает двери» Макото Синкая получит русский дубляж.
Картину выпустят 14 апреля на русском языке в нескольких европейских странах, включая Литву, Латвию и Эстонию.
Не исключено, что позднее фильм с русской озвучкой также появится в самом стриминговом сервисе, но официальных заявлений об этом не было.
Актерский состав:
- Судзумэ Ивато — Ярослава Туревская;
- Сота Мунаката — Григорий Лайков;
- Тамаки Ивато — София Габелия;
- Томоя Серидзава — Антон Кобылко;
- Дайдзин — Александра Савельева;
- Судзумэ (ребёнок) — Ника Иванова ;
- Тика Анабэ — Анна Сергеева;
- Руми Ниномия — Катя Хейфец;
- Минору Окабэ — Бека Медзмариашвили;
- Мики — Елизавета Эбаноидзе;
- Хицудзиро Мунаката — Андрей Бибиков.
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