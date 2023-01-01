«Судзумэ» Макото Синкая получит русский дубляж, но в России аниме не покажут

Онлайн-кинотеатр Crunchyroll вместе с Sony Pictures объявили, что «Судзумэ закрывает двери» Макото Синкая получит русский дубляж.

Картину выпустят 14 апреля на русском языке в нескольких европейских странах, включая Литву, Латвию и Эстонию.

Не исключено, что позднее фильм с русской озвучкой также появится в самом стриминговом сервисе, но официальных заявлений об этом не было.

Актерский состав: