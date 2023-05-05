Съёмки второго сезона «Колец Власти» завершат без шоураннеров — они участвуют в забастовке

По данным Variety, второй сезон «Колец Власти» закончат снимать без шоураннеров Дж. Д. Пейна и Патрика Маккея. Дуэт участвует в забастовке сценаристов, и по её правилам пишущие продюсеры (а дуэт занимался и сценарием к сериалу) не могут во время акции работать над текущими проектами. В том числе и принимать какие-то творческие решения.

До конца съёмок второго сезона, пишет издание, осталось 19 дней. И на это время руководить съёмками будут продюсеры, не задействованные в работе над сценарием. Творческие решения, если таковые придётся принимать по ходу съёмок, тоже останутся за ними. Хотя основное видение и направление Дж. Д. Пейн и Патрик Маккей уже задали.

Variety также отмечает, что сериал снимают сразу несколько съёмочных команд в Великобритании. Основная работа была уже спланировала дуэтом шоураннеров так, чтобы производство могло продолжаться и без них.

У второго сезона «Колец Власти» пока нет даты выхода.

Забастовка гильдии сценаристов США началась 2 мая. Она стала первой столь масштабной акцией за 15 лет. Представители гильдии выдвигают несколько требований, включая повышение гонораров, прозрачности в стримингах и урегулирования работы нейросетей при написании сценариев.