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    Новости

    Съёмки второго сезона «Колец Власти» завершат без шоураннеров — они участвуют в забастовке

    5 мая 2023
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    05.05.2023
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    Праздник кинематографа или настоящая катастрофа? Что думают критики о «Кольцах власти»

    По данным Variety, второй сезон «Колец Власти» закончат снимать без шоураннеров Дж. Д. Пейна и Патрика Маккея. Дуэт участвует в забастовке сценаристов, и по её правилам пишущие продюсеры (а дуэт занимался и сценарием к сериалу) не могут во время акции работать над текущими проектами. В том числе и принимать какие-то творческие решения.

    До конца съёмок второго сезона, пишет издание, осталось 19 дней. И на это время руководить съёмками будут продюсеры, не задействованные в работе над сценарием. Творческие решения, если таковые придётся принимать по ходу съёмок, тоже останутся за ними. Хотя основное видение и направление Дж. Д. Пейн и Патрик Маккей уже задали.

    Variety также отмечает, что сериал снимают сразу несколько съёмочных команд в Великобритании. Основная работа была уже спланировала дуэтом шоураннеров так, чтобы производство могло продолжаться и без них.

    У второго сезона «Колец Власти» пока нет даты выхода.

    Забастовка гильдии сценаристов США началась 2 мая. Она стала первой столь масштабной акцией за 15 лет. Представители гильдии выдвигают несколько требований, включая повышение гонораров, прозрачности в стримингах и урегулирования работы нейросетей при написании сценариев.

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     Дмитрий Кинский |  03.05.2023 |  0

    Потому что все сценарии уже давно готовы.

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