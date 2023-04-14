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    Новости

    «Тайна пропавшей деревни»: свежий трейлер и дата выхода псевдодокументальной комедии

    14 апреля 2023
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    14.04.2023
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    «Иви» выпустил третий и финальный трейлер мистической псевдодокументальной комедии «Тайна пропавшей деревни» — теперь с датой выхода. Все эпизоды появятся на сервисе 20 апреля.

    Действие разворачивается вокруг московской журналистки, которая приезжает в деревню, чтобы расследовать удивительное происшествие — пропажу жителей в соседнем селе. Она готовит материал, который сможет реабилитировать среди коллег, а заодно — знакомится с творящимися вокруг странностями.

    Режиссером выступил Андрей Шавкеро («Елки 5»). Главные роли исполнили Мария Горбань, Филипп Ершов, Ольга Ергина, Дмитрий Никулин и другие.

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     Александр Стрепетилов |  02.04.2023 |  8773

    А ещё — монашка против ИИ, подростковое переосмысление Жюля Верна и документалка про Амитивилль. 

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