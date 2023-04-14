«Тайна пропавшей деревни»: свежий трейлер и дата выхода псевдодокументальной комедии

«Иви» выпустил третий и финальный трейлер мистической псевдодокументальной комедии «Тайна пропавшей деревни» — теперь с датой выхода. Все эпизоды появятся на сервисе 20 апреля.
Действие разворачивается вокруг московской журналистки, которая приезжает в деревню, чтобы расследовать удивительное происшествие — пропажу жителей в соседнем селе. Она готовит материал, который сможет реабилитировать среди коллег, а заодно — знакомится с творящимися вокруг странностями.
Режиссером выступил Андрей Шавкеро («Елки 5»). Главные роли исполнили Мария Горбань, Филипп Ершов, Ольга Ергина, Дмитрий Никулин и другие.
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А ещё — монашка против ИИ, подростковое переосмысление Жюля Верна и документалка про Амитивилль.
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