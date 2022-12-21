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    «Таких не берут пули» — трейлер сериала «Фандорин. Азазель»

    21 декабря 2022
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    21.12.2022
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    «Кинопоиск» опубликовал полноценный трейлер детектива «Фандорин. Азазель» по мотивам романа Бориса Акунина.

    Но в отличие от книги, действие сериала развернется в альтернативном 2023 году, где Российской империей правит царит Николай III с прогрессивным премьер-министром Дмитрием Орловым.

    Главную роль исполняет Владислав Тирон («Триггер»). А шоураннером выступает Александра Ремизова («Нулевой пациент»).

    Премьера состоится 19 января 2023 года.

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