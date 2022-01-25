Телескоп «Джеймс Уэбб» долетел до точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля

Телескоп «Джеймс Уэбб» завершил выполнение последнего манёвра и добрался до места назначения — точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. Эта точка находится примерно в полутора миллиона километрах от Земли — в стороне, противоположной Солнцу (см. видео).

Добро пожаловать домой. Мы на шаг приблизились к раскрытию загадок вселенной. Билл Нельсон, директор NASA

Перелёт от Земли до нужной точки занял у телескопа месяц. Его вывели на орбиту 25 декабря.

Включать двигатели «Джеймса Уэбба» будут примерно раз в три недели — это позволит корректировать его местоположение, чтобы аппарат держался на орбите точки L2. Ещё три месяца инженеры NASA будут регулировать сегменты основного зеркала, ещё два месяца займёт калибровка научных инструментов. К полноценной работе телескоп приступит летом.