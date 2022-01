Космический инфракрасный телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул основное зеркало и зафиксировал положение его оптических сегментов. Зеркало включает 18 шестиугольных оптических сегментов, каждый из которых сделан из бериллия с золотым напылением. 5 января обсерватория развёрнула вторичное зеркало, 7 января была развернута левая боковая секция зеркала, а 8 января (спустя две недели после запуска телескопа) была развёрнута последняя правая боковая секция. Таким образом, была завершена фаза развертывания обсерватории в космосе.

До начала научных работ телескопа остаётся ещё пять с половиной месяцев.

#NASAWebb is fully deployed! 🎉

With the successful deployment & latching of our last mirror wing, that's:

50 major deployments, complete.

178 pins, released.

20+ years of work, realized.

Next to #UnfoldTheUniverse: traveling out to our orbital destination of Lagrange point 2! pic.twitter.com/mDfmlaszzV

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 8, 2022