Космический инфракрасный телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул основное зеркало и зафиксировал положение его оптических сегментов. Зеркало включает 18 шестиугольных оптических сегментов, каждый из которых сделан из бериллия с золотым напылением. 5 января обсерватория развёрнула вторичное зеркало, 7 января была развернута левая боковая секция зеркала, а 8 января (спустя две недели после запуска телескопа) была развёрнута последняя правая боковая секция. Таким образом, была завершена фаза развертывания обсерватории в космосе.
До начала научных работ телескопа остаётся ещё пять с половиной месяцев.
#NASAWebb is fully deployed! 🎉
With the successful deployment & latching of our last mirror wing, that's:
50 major deployments, complete.
178 pins, released.
20+ years of work, realized.
Next to #UnfoldTheUniverse: traveling out to our orbital destination of Lagrange point 2! pic.twitter.com/mDfmlaszzV
— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 8, 2022
Заместитель администратора NASA Томас Цурбухен отращивал бороду с запуска телескопа, пообещав не бриться, пока зеркало не развернётся до конца. Теперь он заявил, что готов убрать отросшую бороду в честь радостного события!
Congratulations, @NASAWebb! You are fully deployed! 🥳
Stay tuned over the coming months as the space telescope reaches its destination of Lagrange point 2 and prepares to #UnfoldTheUniverse: pic.twitter.com/qg6jmVRCsH
— NASA (@NASA) January 8, 2022
NASA запустило телескоп «Джеймс Уэбб» в космос 25 декабря. Инженеры должны будут вывести его в точку Лагранжа L2 системы Солнце — Земля. Она находится в полутора миллионах километров от Земли, что почти в четыре раза дальше Луны. Там аппарат приступит к исследовательским миссиям по поиску первых галактик и звёзд, образовавшихся после Большого взрыва, и изучению свойств экзопланет.
Читайте также
Учёные успешно запустили телескоп «Джеймс Уэбб». Это один из важнейших космических аппаратов
Пройдёт несколько месяцев, прежде чем телескоп приступит к работе.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
10 типичных посетителей конвентовВ России гик-конвенции — это уже не сборище ботаников в занавесках, а вполне устоявшаяся форма досуга. Всех персонажей из этой десятки мы не раз встречали. Никого не узнаёте?
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.