Космический инфракрасный телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул основное зеркало и зафиксировал положение его оптических сегментов. Зеркало включает 18 шестиугольных оптических сегментов, каждый из которых сделан из бериллия с золотым напылением. 5 января обсерватория развёрнула вторичное зеркало, 7 января была развернута левая боковая секция зеркала, а 8 января (спустя две недели после запуска телескопа) была развёрнута последняя правая боковая секция. Таким образом, была завершена фаза развертывания обсерватории в космосе.

До начала научных работ телескопа остаётся ещё пять с половиной месяцев.

#NASAWebb is fully deployed! 🎉 With the successful deployment & latching of our last mirror wing, that's:

50 major deployments, complete.

178 pins, released.

20+ years of work, realized. Next to #UnfoldTheUniverse: traveling out to our orbital destination of Lagrange point 2! pic.twitter.com/mDfmlaszzV — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 8, 2022

Заместитель администратора NASA Томас Цурбухен отращивал бороду с запуска телескопа, пообещав не бриться, пока зеркало не развернётся до конца. Теперь он заявил, что готов убрать отросшую бороду в честь радостного события!

Congratulations, @NASAWebb! You are fully deployed! 🥳 Stay tuned over the coming months as the space telescope reaches its destination of Lagrange point 2 and prepares to #UnfoldTheUniverse: pic.twitter.com/qg6jmVRCsH — NASA (@NASA) January 8, 2022

NASA запустило телескоп «Джеймс Уэбб» в космос 25 декабря. Инженеры должны будут вывести его в точку Лагранжа L2 системы Солнце — Земля. Она находится в полутора миллионах километров от Земли, что почти в четыре раза дальше Луны. Там аппарат приступит к исследовательским миссиям по поиску первых галактик и звёзд, образовавшихся после Большого взрыва, и изучению свойств экзопланет.