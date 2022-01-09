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    Новости

    Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул основное зеркало

    9 января 2022
    09.01.2022
    1406
    1 минута на чтение
    Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул основное зеркало

    Космический инфракрасный телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул основное зеркало и зафиксировал положение его оптических сегментов. Зеркало включает 18 шестиугольных оптических сегментов, каждый из которых сделан из бериллия с золотым напылением. 5 января обсерватория развёрнула вторичное зеркало, 7 января была развернута левая боковая секция зеркала, а 8 января (спустя две недели после запуска телескопа) была развёрнута последняя правая боковая секция. Таким образом, была завершена фаза развертывания обсерватории в космосе.

    До начала научных работ телескопа остаётся ещё пять с половиной месяцев.

    Заместитель администратора NASA Томас Цурбухен отращивал бороду с запуска телескопа, пообещав не бриться, пока зеркало не развернётся до конца. Теперь он заявил, что готов убрать отросшую бороду в честь радостного события!

    NASA запустило телескоп «Джеймс Уэбб» в космос 25 декабря. Инженеры должны будут вывести его в точку Лагранжа L2 системы Солнце — Земля. Она находится в полутора миллионах километров от Земли, что почти в четыре раза дальше Луны. Там аппарат приступит к исследовательским миссиям по поиску первых галактик и звёзд, образовавшихся после Большого взрыва, и изучению свойств экзопланет.

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    Учёные успешно запустили телескоп «Джеймс Уэбб». Это один из важнейших космических аппаратов

     Кот-император |  25.12.2021

    Пройдёт несколько месяцев, прежде чем телескоп приступит к работе.

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