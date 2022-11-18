Телескоп «Джеймс Уэбб» заснял «песочные часы» в космосе

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» заснял молодую протозвезду L1527, которая своей формой напоминает песочные часы.
Ее возраст составляет примерно 100 тысяч лет, а сама она находится на расстоянии около 460 световых лет от Земли.
Сама звезда находится в центре снимка, а сверху и снизу — скопления пыли. В оранжевой области их больше всего, а в синей — меньше.
Полученные данные помогут ученым разобраться в процессах в ходе формирования протозвезд.
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