Телескоп «Джеймс Уэбб» заснял «песочные часы» в космосе

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» заснял молодую протозвезду L1527, которая своей формой напоминает песочные часы.

Ее возраст составляет примерно 100 тысяч лет, а сама она находится на расстоянии около 460 световых лет от Земли.

Сама звезда находится в центре снимка, а сверху и снизу — скопления пыли. В оранжевой области их больше всего, а в синей — меньше.

Полученные данные помогут ученым разобраться в процессах в ходе формирования протозвезд.