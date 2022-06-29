«Теперь мы на войне» — первый тизер третьего сезона «Видеть» с Джейсоном Момоа

Apple TV+ выпустил первый тизер-трейлер третьего сезона «Видеть» (в оригинале — See) с Джейсоном Момоа в главной роли.

Действие сериала разворачивается в жестоком и примитивном будущем, спустя сотни лет после того, как человечество потеряло способность видеть. Сюжет третьего сезона через год после победы главного героя над своим заклятым врагом в исполнении Дэйва Батисты.

Третий сезон для проекта станет последним. Его премьера состоится 26 августа 2022 года.