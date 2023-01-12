«Теперь мы умрем» — полноценный трейлер «Агентства „Локвуд и компания“»

Netflix опубликовал полноценный трейлер фантастического сериала «Агентство „Локвуд и компания“».

В основе проекта лежат книги Джонатана Страуда. По сюжету три молодых охотника не призраков отправляются в особняк, откуда никто не возвращается живым.

За сценарий и постановку отвечает Джо Корниш, который работал над «Зомби по имени Шон» вместе с Эдгаром Райтом.

Премьера состоится 27 января.

Трейлер

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