«Теперь мы умрем» — полноценный трейлер «Агентства „Локвуд и компания“»

Netflix опубликовал полноценный трейлер фантастического сериала «Агентство „Локвуд и компания“».
В основе проекта лежат книги Джонатана Страуда. По сюжету три молодых охотника не призраков отправляются в особняк, откуда никто не возвращается живым.
За сценарий и постановку отвечает Джо Корниш, который работал над «Зомби по имени Шон» вместе с Эдгаром Райтом.
Премьера состоится 27 января.
Трейлер
Постер
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