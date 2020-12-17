The CW экранизирует роман «Катастрофы». Сериал напишет сценарист «Супергерл»

Телеканал The CW запустил в производство экранизацию романа «Катастрофы» (в оригинале — The Disasters) за авторством М. К. Ингланд.
Сценарием занимается Дерек Саймон, который работал над «Супергерл» и «Грейслендом». Также он выступит исполнительным продюсером.
Книгу описывают как смесь «Клуба „Завтрак“» и «Стражей галактики». Сюжет разворачивается в недалеком будущем, в котором люди колонизировали космос, чтобы спасти Землю от климатической катастрофы. А в центре внимания оказывается группа неудачников из элитной военной академии, обвиненных в измене.
Над проектом работают кинокомпании Berlanti Productions, 5 More Minutes Productions и Warner Bros TV.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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