The Last of Us: Part II наконец вышла — и игроки сразу же разгромили ее

19 июня The Last of Us: Part II вышла во всем мире, после чего игроки стали делиться своими впечатлениями на Metacritic. На момент написания заметки на сайте преобладают отрицательные отзывы — 4500 против 1900 положительных.

А средняя оценка составляет 3,4 балла из 10 возможных. Большинство пользователей ставят игре нули и единицы.

Больше всего геймеры остались разочарованы историей, сильно контрастирующей с первой частью. С их точки зрения она напоминает «малобюджетный хипстерский фильм». Герои не развиваются, в большинстве случаев у них отсутствует мотивация, многие персонажи лишь усложняют сюжет, а диалоги между ними кажутся смешными и нелепыми.

Вы смотрите на игру и думаете: «Она могла бы стать шедевром… Но получилась политика».

По мнению игроков, Naughty Dog ради претенциозности уничтожила наследие первой части и все то, что фанатам в ней нравилось. В частности, любимых героев The Last of Us, которых сценаристы «убивают, извращают и выбрасывают».

Некоторые отмечают, что Нил Дракманн навязывает геймерам свою точку зрения — и речь не о SJW-повестке.

Дракманн должен покинуть студию, если Sony хочет, чтобы Naughty Dog осталась на плаву. В противном случае, он принесет смерть студии.

Финал игры у пользователей интернета тоже вызывает недоумение.

Концовка — это какой-то бред. TLoU2 наказывает вас за то, что вы в нее играете. И осуждает за действия, которые она вынуждает вас предпринять.

Кроме того, игроки ругают геймплей The Last of Us: Part II, который фактически не отличается от первой части и кажется давно устаревшим. Новых противников мало (собаки и пара-тройка зараженных). А ИИ оставляет желать лучшего.

80% игры — схватки с обычными людьми, которые не видят, как вы приседаете в 10 метрах от них среди бела дня.

Также критике подвергся маркетинг игры. Вероятно, речь о том, что в трейлерах студия сильно изменила некоторые кат-сцены во избежание спойлеров.

Журналистам, поставившим тайтлу высокие оценки, тоже досталось от разъяренных геймеров — их в очередной раз обвинили в продажности.

Индустрия снова доказала, что «профессиональные критики» и «игрожуры» — это подставные лица и продажные люди, у которых попросту нет вкуса. Судя по проплаченным рецензиям, это игра на 10 из 10. А потребители считают, что она даже на 4 из 10 не тянет. Надо ли говорить что-то еще?

Впрочем, почти все хвалят потрясающую графику, красивые спецэффекты, дизайн локаций, внимание к деталям, музыку и качественный звук.