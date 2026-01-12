Тим Бёртон снимет «Атаку 50-футовой женщины» вместе с «Кейпоп-охотницами»

Режиссёр Тим Бёртон подписался на новый проект: это ремейк иронично-трэшового «монстр-муви» «Атака 50-футовой50 футов — это около 17 метров. женщины» для студии Warner Bros. Оригинал, снятый в 1958 году, был фильмом категории «Б», который со временем стал своего рода культовым. Он рассказывает о женщине Нэнси, которую инопланетяне превращают в великаншу. Из-за измен мужа она впадает в ярость и начинает крушить город.
Бёртон уже работал в подобной эстетике — он когда-то снял комедию «Марс атакует». А у «50-футовой женщины» в те же годы был ремейк от Кристофера Геста, сделавший уклон в сторону комедии.
Сценарий для нового фильма пишут Даня Хименес и Ханна Макмекан — сценаристки хитового мультфильма «Кейпоп-охотницы на демонов».