Тизер НФ-драмы «Лунная гавань» про утопию на Луне

AMC показал тизер научно-фантастической драмы «Лунная гавань» (Moonhaven).

Действие разворачивается в будущем через сотню лет. Беллу Суэй, пилота лунного грузовика и контрабандистку, обвиняют в преступлении и отправляют в качестве наказания в Лунную гавань — особое поселение на спутнике. Заключённых здесь заставляют искать решения проблем, угрожающих Земле. Вскоре Белла узнаёт, что далеко не все благополучно относятся к землянам. И вместе с местным детективом она должна сделать всё, чтобы защитить контролирующий всё искусственный интеллект.

В главных ролях — Эмма Макдональд (3 Dead Trick or Treaters), Доминик Монаган («Властелин колец», «Остаться в живых»), Амара Каран («Однажды ночью») и Джо Манганьелло (Дэфстроук из «Лиги Справедливости»). Сценарий к сериалу написал Питер Око («Чудеса науки», «Элементарно»).

Сериал стартует на AMC 7 июля.