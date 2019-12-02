Тизер-трейлер мультфильма «Кощей Бессмертный» от анимационной студии «АнимАрс»

Николай Белов — аниматор-самоучка, который у себя на канале и в сообществе публикует анимационные и юмористические ролики. В конце ноября он вместе с командой своей студии «АнимАрс» опубликовал тизер-трейлер мультфильма «Кощей Бессмертный» по мотивам слявянской мифологии.
В ролике без проблем угадываются отсылки на знакомые образы и ракурсы из других популярных мультфильмов — например, сцена с ожившим дубом напоминает Пещеру Чудес из «Аладдина».
Как пишет Белов, он продолжит публиковать анимации, мультфильмы и видеоуроки своей студии на канале, потому что хочет «видеть как можно больше качественных российских мультфильмов, сделанных на уровне Disney».
Разумеется, пока и речи нет о полном метре или хоть каком-то финансировании.
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Удивительно, но анимация и дизайн получились более плавными и приятными.
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Увы, это всего лишь «проверка концепции», так что вряд ли мы когда-нибудь увидим подобный проект.
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