Тизер-трейлер мультфильма «Кощей Бессмертный» от анимационной студии «АнимАрс»

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Николай Белов — аниматор-самоучка, который у себя на канале и в сообществе публикует анимационные и юмористические ролики. В конце ноября он вместе с командой своей студии «АнимАрс» опубликовал тизер-трейлер мультфильма «Кощей Бессмертный» по мотивам слявянской мифологии.

В ролике без проблем угадываются отсылки на знакомые образы и ракурсы из других популярных мультфильмов — например, сцена с ожившим дубом напоминает Пещеру Чудес из «Аладдина».

Как пишет Белов, он продолжит публиковать анимации, мультфильмы и видеоуроки своей студии на канале, потому что хочет «видеть как можно больше качественных российских мультфильмов, сделанных на уровне Disney».

Разумеется, пока и речи нет о полном метре или хоть каком-то финансировании.

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