Тизер-трейлер восьмой серии The Last of Us

HBO Max опубликовал минутный тизер-трейлер восьмого (и предпоследнего) эпизода телеадаптации The Last of Us.
В нем Элли заботится о заболевшем Джоэле, охотится на дичь и вступает в схватку с другой группой выживших, которая сначала приглашает ее к себе.
Режиссером новой серии выступает шведский режиссер Али Аббаси, снявший «На границе миров» и «Шелли».
Премьера восьмого эпизода состоится 6 марта.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Луддизм — всего лишь бизнес!«Позвольте предложить вам современную технику».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.