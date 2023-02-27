Тизер-трейлер восьмой серии The Last of Us

HBO Max опубликовал минутный тизер-трейлер восьмого (и предпоследнего) эпизода телеадаптации The Last of Us.

В нем Элли заботится о заболевшем Джоэле, охотится на дичь и вступает в схватку с другой группой выживших, которая сначала приглашает ее к себе.

Режиссером новой серии выступает шведский режиссер Али Аббаси, снявший «На границе миров» и «Шелли».

Премьера восьмого эпизода состоится 6 марта.