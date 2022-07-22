Толстый дракон и сундук-мимик — вышел первый трейлер фильма по Dungeons & Dragons

Paramount Pictures в рамках Comic-Con 2022 в Сан-Диего показала первый трейлер фильма по Dungeons & Dragons с подзаголовком «Честь среди воров».
По сюжету группа авантюристов по незнанию помогают злодею украсть могущественный артефакт, чем ставят под угрозу весь мир.
Главные роли в фильме исполнили Крис Пайн, Мишель Родригес, София Лиллис, Реге-Жан Пейдж, Джастис Смит и Хью Грант.
А постановщиками выступили Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн, приложившие руку к «Ночным играм» и «Несносным боссам».
Премьера состоится в марте 2023 года.
Трейлер
Постер
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