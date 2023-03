Топ-20 лучших игр всех времен — по версии издания The Times

Британское издание The Times составило список из 20 лучших видеоигр всех времен, в составлении которого помогло профессиональное жюри.

В него вошли создатель «Черного зеркала» Чарли Брукер, автор «Я ненавижу Сьюзи» Люси Преббл, ютубер DanTDM и журналистка The Atlantic Хелен Льюис.

Первое место в топе разделяет дилогия Portal. Второе место занимают первая и вторая части The Last of Us. А тройку лидеров замыкает один из главных хитов Nintendo Switch — Super Mario Odyssey.