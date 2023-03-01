    3
    Новости

    Топ-20 лучших игр всех времен — по версии издания The Times

    1 марта 2023
    Avatar photo
    01.03.2023
    559
    0 минут на чтение
    Топ-20 игр всех времен — по версии издания The Times

    Британское издание The Times составило список из 20 лучших видеоигр всех времен, в составлении которого помогло профессиональное жюри.

    В него вошли создатель «Черного зеркала» Чарли Брукер, автор «Я ненавижу Сьюзи» Люси Преббл, ютубер DanTDM и журналистка The Atlantic Хелен Льюис.

    Первое место в топе разделяет дилогия Portal. Второе место занимают первая и вторая части The Last of Us. А тройку лидеров замыкает один из главных хитов Nintendo Switch — Super Mario Odyssey.

    1. Portal / Portal 2;
    2. The Last of Us Parts I & II;
    3. Super Mario Odyssey;
    4. Tetris;
    5. BioShock;
    6. Doom;
    7. Minecraft;
    8. Journey;
    9. Civilization V;
    10. Red Dead Redemption;
    11. Halo: Combat Evolved;
    12. Pokémon Red, Blue and Yellow;
    13. Grand Theft Auto: San Andreas;
    14. Uncharted 2;
    15. Far Cry 4;
    16. Hearthstone: Heroes of Warcraft;
    17. The Elder Scrolls V: Skyrim;
    18. Pac-Man;
    19. SimCity;
    20. Sonic Adventure 2.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов 17
    0
    9141
    Обзор Hogwarts Legacy по факультетам: Когтевран Рейвенкло!

    Без всяких росмэнизмов!

    Руманга «Панельки»: может ли напугать обычный жилой дом?
    0
    60790
    Руманга «Панельки»: может ли напугать обычный жилой дом?

    Отечественный комикс, который через жуткие образы в духе Дзюндзи Ито пытается говорить с читателем на актуальные темы.

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов 14
    0
    67921
    Обзор Hogwarts Legacy по факультетам: Слизерин!

    Что, развесили уши от сказок этих вонючих грязнокровок? А теперь настоящий слизеринец расскажет, как всё обстоит на самом деле!

    Нейросеть: если бы «Гарри Поттера» снял Андрей Тарковский
    0
    135313
    Нейросеть: если бы «Гарри Поттера» снял Андрей Тарковский

    Свою серию работ опубликовал Иван Чепелёв.

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов 5
    0
    133602
    Обзор Hogwarts Legacy по факультетам: Пуффендуй!

    Самый непопулярный факультет во всей поттериане? Он же и самый неизученный!

    Новостной спецвыпуск от 27 февраля в Фантастическом подкасте
    0
    226072
    Новостной спецвыпуск от 27 февраля в Фантастическом подкасте

    Как успела оскандалиться Atomic Heart, какой комикс экранизируют создатели сериала «Тьма» и как нейросети чуть не убили один из крупнейших фантастических литературных журналов.

    Читаем комикс «Белый песок» Брендона Сандерсона
    0
    158847
    Читаем комикс «Белый песок» Брендона Сандерсона

    Дием — собрание мастеров песка — проводит церемонию вручения новых званий. И в этот момент происходит нечто непоправимое.

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов
    0
    230572
    Обзор Hogwarts Legacy по факультетам: Гриффиндор!

    Разглядываем Хогвартс со всех сторон.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить