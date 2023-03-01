Топ-20 лучших игр всех времен — по версии издания The Times

Британское издание The Times составило список из 20 лучших видеоигр всех времен, в составлении которого помогло профессиональное жюри.
В него вошли создатель «Черного зеркала» Чарли Брукер, автор «Я ненавижу Сьюзи» Люси Преббл, ютубер DanTDM и журналистка The Atlantic Хелен Льюис.
Первое место в топе разделяет дилогия Portal. Второе место занимают первая и вторая части The Last of Us. А тройку лидеров замыкает один из главных хитов Nintendo Switch — Super Mario Odyssey.
- Portal / Portal 2;
- The Last of Us Parts I & II;
- Super Mario Odyssey;
- Tetris;
- BioShock;
- Doom;
- Minecraft;
- Journey;
- Civilization V;
- Red Dead Redemption;
- Halo: Combat Evolved;
- Pokémon Red, Blue and Yellow;
- Grand Theft Auto: San Andreas;
- Uncharted 2;
- Far Cry 4;
- Hearthstone: Heroes of Warcraft;
- The Elder Scrolls V: Skyrim;
- Pac-Man;
- SimCity;
- Sonic Adventure 2.
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