Топ японских фильмов всех времен — по версии издания Time Out

Издание Time Out представило топ-50 лучших японских фильмов всех времен в разных жанрах и форматах.

Из фантастики в список попало много классики вроде «Годзиллы» 1954 года, «Звонок» 1997 года, комедийный хоррор «Дом» 1977 года, аниме «Могила светлячков» Исао Такахаты, «Мой сосед Тоторо» Хаяо Миядзаки и не только. Хотя относительно новые картины тоже есть. Например, мета-зомби-комедия «Съемки без тормозов» 2018 года.

А топ-10 выглядит так: