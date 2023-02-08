Топ японских фильмов всех времен — по версии издания Time Out

Издание Time Out представило топ-50 лучших японских фильмов всех времен в разных жанрах и форматах.
Из фантастики в список попало много классики вроде «Годзиллы» 1954 года, «Звонок» 1997 года, комедийный хоррор «Дом» 1977 года, аниме «Могила светлячков» Исао Такахаты, «Мой сосед Тоторо» Хаяо Миядзаки и не только. Хотя относительно новые картины тоже есть. Например, мета-зомби-комедия «Съемки без тормозов» 2018 года.
А топ-10 выглядит так:
- «Семь самураев» (1954);
- «Сказки туманной луны после дождя» (1953);
- «Токийская история» (1953);
- «Расемон» (1949);
- «Поздняя весна» (1949);
- «Женщина в песках» (1964);
- «Унесенные призраками» (2001);
- «Акира» (1988);
- «Харакири» (1962);
- «Исцеление» (1997).
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