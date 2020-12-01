    3
    Новости

    Трейлер Cyberpunk 2077 воссоздали на движке World of Warcraft

    1 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    01.12.2020
    279
    0 минут на чтение
    1

    Пользователь YouTube под ником Duren воссоздал показанный на E3 2018 трейлер Cyberpunk 2077 на движке World of Warcraft.

    Озвучка, музыка и постановка остались прежними. А вот модели персонажей и окружения энтузиаст заменил на те, что есть в MMORPG, а также немного их доработал. Поэтому некоторые герои Азерота в ролике предстали с аугментациями.

    Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря на всех основных платформах. А World of Warcraft в конце ноября получила новое дополнение — Shadowlands.

    Читайте также

    Мы поговорили с авторами WoW: Shadowladns о новых локациях, крафте легендарок и не только

    Мы поговорили с авторами WoW: Shadowlands о новых локациях, крафте легендарок и не только

     Дмитрий Кинский |  19.11.2020

    Дополнение выйдет 24 ноября.

    PC Gamer: Не верьте маркетингу Cyberpunk 2077. У игры на самом деле есть душа

    PC Gamer: не верьте маркетингу Cyberpunk 2077 — у игры есть душа

     Дмитрий Кинский |  25.11.2020

    Игра выйдет 10 декабря.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021 19
    0
    2899
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021

    Питер Гамильтон, Майкл Суэнвик, Джон Скальци и несколько красочных энциклопедий.

    Анна Бурденко «Идеальный план»
    0
    39119
    Анна Бурденко «Идеальный план»

    В сумке у землянина припрятаны бутыль масла, синяя накидка, маленький дрон и книга об обычаях и традициях инопланетян. А в голове — идеальный план, как найти себе жертву и всем этим воспользоваться…

    Обзор Immortals Fenyx Rising. The Legend of Zelda от Ubisoft 11
    0
    54138
    Обзор Immortals Fenyx Rising. The Legend of Zelda от Ubisoft

    Поиграли в новый IP от Ubisoft. Конечно, без торчащих ушей Assassin’s Creed не обошлось, но они куда короче, чем можно было ожидать.

    Читаем книгу «Кабинет редкостей» Гильермо Дель Торо
    0
    64986
    Читаем книгу «Кабинет редкостей» Гильермо Дель Торо

    Изучаем отрывки, посвящённые «Хребту дьявола» и воспоминаниям Нила Геймана.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2020 7
    0
    76182
    Джаннет Инг «Под маятником солнца»: фэнтези в манере сестёр Бронте

    Волшебная, пугающая и мастерски написанная история о фейри.

    1
    0
    124406
    «Жихарь — это я». Вспоминаем Михаила Успенского

    Фантаст и сатирик, которого прославила трилогия весёлого славянского фэнтези о богатыре Жихаре, но который написал намного больше разного.

    Читаем книгу Марлус Морсхёйс «Тени Радовара»
    0
    137225
    Читаем книгу Марлус Морсхёйс «Тени Радовара»

    Фантастическая антиутопия за авторством нидерландской писательницы.

    Денис Приёмышев «Сказки на долгую ночь» (первая часть)
    0
    310349
    Денис Приёмышев «Сказки на долгую ночь» (первая часть)

    Близится зима, а без сказки эту холодную тёмную пору никак не прожить. И Мелли отправляется в путь в поисках того, кто поведает ей эту сказку… Поведает не по своей воле.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить