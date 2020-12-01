Трейлер Cyberpunk 2077 воссоздали на движке World of Warcraft

Пользователь YouTube под ником Duren воссоздал показанный на E3 2018 трейлер Cyberpunk 2077 на движке World of Warcraft.
Озвучка, музыка и постановка остались прежними. А вот модели персонажей и окружения энтузиаст заменил на те, что есть в MMORPG, а также немного их доработал. Поэтому некоторые герои Азерота в ролике предстали с аугментациями.
Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря на всех основных платформах. А World of Warcraft в конце ноября получила новое дополнение — Shadowlands.
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