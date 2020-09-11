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    Новости

    Трейлер фанатского сериала «Осенние визиты»

    11 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    11.09.2020
    1030
    0 минут на чтение
    Вышел трейлер фанатского сериала «Осенние визиты»

    Группа энтузиастов выпустила небольшой трейлер фанатского сериала «Осенние визиты», в основу которого лег одноименный роман Сергея Лукьяненко.

    Вместе с этим авторы объявили, что 25 сентября в кинотеатре «Москва» во Владивостоке пройдет эксклюзивный показ первой серии.

    Напомним, писатель продал права на адаптацию своей книги за рубль, чтобы посмотреть, что из этой задумки получится. При этом сам он к экранизации никак не причастен.

    Сюжет оригинала разворачивается в России 90-х вокруг шести героев, к которым заявляются Визитеры — двойники, представляющие разные стороны жизни человечества.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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