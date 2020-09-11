Группа энтузиастов выпустила небольшой трейлер фанатского сериала «Осенние визиты», в основу которого лег одноименный роман Сергея Лукьяненко.

Вместе с этим авторы объявили, что 25 сентября в кинотеатре «Москва» во Владивостоке пройдет эксклюзивный показ первой серии.

Напомним, писатель продал права на адаптацию своей книги за рубль, чтобы посмотреть, что из этой задумки получится. При этом сам он к экранизации никак не причастен.

Сюжет оригинала разворачивается в России 90-х вокруг шести героев, к которым заявляются Визитеры — двойники, представляющие разные стороны жизни человечества.