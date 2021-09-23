Трейлер фильма «Клыки ночи» с Меган Фокс и Альфи Алленом

Netflix поделился трейлером вампирского триллера с комедийнами нотками под названием «Клыки ночи» (в оригинале — Night Teeth).

По сюжету студент колледжа подрабатывает водителем. И однажды он забирает двух пассажиров, которые оказываются вампирами.

Главные роли исполнили, Хорхе Лендеборг-младший («Бамблби»), Дебби Райан («Наездница»), Люси Фрай («Академия вампиров»), Меган Фокс («Трансформеры») и Альфи Аллен («Игра престолов»).

Режиссером выступает Адам Рэндолл, который ранее снял криминальный детектив «В тихом омуте» (или I See You).

Премьера состоится 20 октября.