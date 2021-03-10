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    Трейлер и скриншоты битэмапа по «Черепашкам-ниндзя» в духе классического мультсериала

    10 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    10.03.2021
    177
    0 минут на чтение
    1

    Французская компания DotEmu анонсировала битэмап Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge в стиле классического мультсериала о Черепашках-ниндзя.

    Прежде она издала Streets of Rage 4, Wonder Boy: The Dragon’s Trap и Windjammers 2. А за разработку отвечает Tribute Games, основанная авторами Scott Pilgrim vs. The World: The Game.

    Игра рассчитана как на одиночное прохождение, так и в кооперативе (до четырех игроков). У каждой черепахи есть свой набор приемов и движений.

    «Месть Шреддера» выйдет на консолях и ПК — в Steam уже появилась страница экшена.

    Трейлер

    Скриншоты

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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