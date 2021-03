Трейлер и скриншоты битэмапа по «Черепашкам-ниндзя» в духе классического мультсериала

Французская компания DotEmu анонсировала битэмап Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge в стиле классического мультсериала о Черепашках-ниндзя.

Прежде она издала Streets of Rage 4, Wonder Boy: The Dragon’s Trap и Windjammers 2. А за разработку отвечает Tribute Games, основанная авторами Scott Pilgrim vs. The World: The Game.

Игра рассчитана как на одиночное прохождение, так и в кооперативе (до четырех игроков). У каждой черепахи есть свой набор приемов и движений.

«Месть Шреддера» выйдет на консолях и ПК — в Steam уже появилась страница экшена.

