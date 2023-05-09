Трейлер испаноязычного спин-оффа «Птичьего короба» с Марио Касасом

Netflix показал трейлер фильма «Птичий короб: Барселона» — спин-оффа постапокалиптического хоррора 2018 года, снятого Сюзанной Бир.

Оригинальный фильм повествовал о мире после апокалипсиса, который вызвали существа, способные доводить людей до самоубийства одним взглядом. Мать двух детей в исполнении Сандры Буллок пытается найти в новом мире безопасное место. По сюжету спин-оффа мужчина Себастьян и его дочь Анна тоже пытаются выжить, но уже в Барселоне, которую захлестнул апокалипсис с монстрами, которые убивают людей всё тем же изощрённым способом.

В режиссёрском кресле — братья Алекс и Давид Пасторы, снявшие триллер «Носители».

Главные роли в хорроре сыграли Марио Касас («Три метра над уровнем неба»), Алехандра Ховард («Явление») и Джорджина Кэмпбелл («Варвар»).

Фильм выйдет на Netflix 14 июля.