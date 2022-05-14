    3
    Новости

    Трейлер нового фильма Люка Бессона по «Артуру и минипутам» — только теперь это хоррор

    14 мая 2022
    14.05.2022
    352
    1 минута на чтение
    Трейлер фильма Люка Бессона по вселенной «Артура и минипутов» — только теперь это хоррор 1

    В сети появился трейлер нового фильм Люка Бессона под названием «Проклятие Артура». Это лента по детской книжной вселенной «Артур и минипуты», созданной и экранизированной самим французским режиссёром много лет назад. Но тогда это была сказка, а теперь — хоррор в жанре слэшер.

    Сюжет вращается вокруг Алекса, который был поклонником фильмов «Артур и минипуты» с самого детства. На день рождения лучшие друзья именинника отводят его в заброшенный дом, где снимался фильм. Никто из них не подозревает, что направляется в смертельную ловушку, ведь то, что когда-то было детской мечтой, теперь превратится в настоящий кошмар…

    Бессон выступил продюсером, а в режиссерское кресло сел Бартелеми Гроссманн, известный по фильму «13 квадратных метров».

    Фильм выйдет во французских кинотеатрах 29 июня.

    Постер

    Трейлер фильма Люка Бессона по вселенной «Артура и минипутов» — только теперь это хоррор

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Земекису — 70! История режиссёра «Назад в будущее» и «Кролика Роджера» 11
    0
    802
    Земекису — 70! Признаёмся в любви режиссёру «Назад в будущее»

    Много личных историй и воспоминаний из детства!

    Земекису — 70! История режиссёра «Назад в будущее» и «Кролика Роджера» 15
    0
    4184
    Земекису — 70! История режиссёра «Назад в будущее» и «Кролика Роджера»

    Как он превратился из неудачника в человека, сделавшего наше детство, в триумфатора «Оскара» и в безумного экспериментатора, тратящего миллионы на развитие компьютерной графики.

    Виктор Диксен «Двор Тьмы» 
    0
    10581
    Виктор Диксен «Двор Тьмы». Вампиры Короля-Солнце

    Увлекательная трактовка вампирской темы.

    Tales from the Borderlands: жемчужина Telltale и кость в горле Gearbox 5
    0
    54355
    Tales from the Borderlands: жемчужина Telltale и кость в горле Gearbox

    Фанбазу, которая спала и видела второй сезон, а теперь без восторга смотрит, как его тизерят авторы оригинальной франшизы Borderlands. Разбираемся, откуда скепсис.

    «Убить дракона»: фильм и пьеса, актуальные как никогда 2
    0
    110213
    «Убить дракона»: сказка, вновь злободневная как никогда

    «Когда я начну — не скажу. Настоящая война начинается вдруг».

    Ким Стэнли Робинсон «Чёрный воздух. Лучшие рассказы». 22 рассказа знаменитого фантаста
    0
    165028
    Ким Стэнли Робинсон «Чёрный воздух. Лучшие рассказы». 22 рассказа знаменитого фантаста

    Своеобразный итог тридцатилетней работы — добротный и интересный.

    Как «Лунный рыцарь» вводит в киновселенную Marvel нового героя 4
    0
    165456
    Как «Лунный рыцарь» вводит в киновселенную Marvel нового героя

    Марвеловский Бэтмен, психические болезни и Древний Египет.

    Фонда Ли рассказывает о «Саге Зеленой Кости» 4
    0
    220180
    Фонда Ли рассказывает о «Саге Зелёной Кости»

    Писательница о своём криминальном фэнтези в декорациях, напоминающих Азию середины XX века.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить