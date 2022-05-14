Трейлер нового фильма Люка Бессона по «Артуру и минипутам» — только теперь это хоррор

В сети появился трейлер нового фильм Люка Бессона под названием «Проклятие Артура». Это лента по детской книжной вселенной «Артур и минипуты», созданной и экранизированной самим французским режиссёром много лет назад. Но тогда это была сказка, а теперь — хоррор в жанре слэшер.

Сюжет вращается вокруг Алекса, который был поклонником фильмов «Артур и минипуты» с самого детства. На день рождения лучшие друзья именинника отводят его в заброшенный дом, где снимался фильм. Никто из них не подозревает, что направляется в смертельную ловушку, ведь то, что когда-то было детской мечтой, теперь превратится в настоящий кошмар…

Бессон выступил продюсером, а в режиссерское кресло сел Бартелеми Гроссманн, известный по фильму «13 квадратных метров».

Фильм выйдет во французских кинотеатрах 29 июня.

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