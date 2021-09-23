Трейлер сериала «Вторжение» от режиссёра «Людей Икс»

Apple TV опубликовала трейлер научно-фантастического сериала «Вторжение» (в оригинале Invasion) о первом контакте с враждебными пришельцами.
Главная идея шоу — показать вторжение с нескольких точек зрения, глазами людей из разных слоев общества и с разных континентов.
Шоураннером выступает Саймон Кинберг, работавший над фильмами по «Людям Икс», а постановкой занимается Якоб Вербрюгген, который приложил руку к «Сумеречной зоне».
Главные роли исполнят Сэм Нилл («Мир юрского периода»), Шамир Андерсон («Дальний космос») и Гольшифте Фарахани («Тайлер Рейк: Операция по спасению»).
Премьера первых трех эпизодов состоится 22 октября. Остальные семь будут выходить на еженедельной основе.
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