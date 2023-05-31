Трейлер шестого сезона «Черного зеркала»

Netflix опубликовал полноценный трейлер шестого сезона антологии «Черное зеркало» (или Black Mirror в оригинале).

Как отмечают авторы, зрителей ждут «пять новаторских историй». А до этого они рассказали, что некоторые эпизоды разрушат представление фанатов о «Черном зеркале».

В актерском составе числятся Зази Битц, Аарон Пол, Сальма Хайек, Энни Мерфи, Джош Хартнетт и другие.

Премьера состоится 15 июня.