Трейлер шестого сезона «Черного зеркала»

Netflix опубликовал полноценный трейлер шестого сезона антологии «Черное зеркало» (или Black Mirror в оригинале).
Как отмечают авторы, зрителей ждут «пять новаторских историй». А до этого они рассказали, что некоторые эпизоды разрушат представление фанатов о «Черном зеркале».
В актерском составе числятся Зази Битц, Аарон Пол, Сальма Хайек, Энни Мерфи, Джош Хартнетт и другие.
Премьера состоится 15 июня.
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Редактор
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