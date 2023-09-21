    3
    Новости

    Трейлер второй части финального сезона «Бойтесь ходячих мертвецов»

    21 сентября 2023
    Фото аватара
    21.09.2023
    385
    0 минут на чтение
    Трейлер второй части финального сезона «Бойтесь ходячих мертвецов» 1

    Канал AMC опубликовал трейлер второй части восьмого и заключительного сезона спин-оффа «Ходячих мертвецов» под названием «Бойтесь ходячих мертвецов».

    По сюжету Мэдисон Кларк должна придумать, как защитить своих товарищей от Троя Отто и его армии мертвецов.

    Также в ролике можно увидеть Виктора Стрэнда и Люсиану Гальвес, которые отсутствовали в сериале с седьмого сезона.

    Премьера состоится 22 октября. Зрителей ждут шесть новых эпизодов.

    Трейлер

    Постер

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Сериал «Кибердеревня»: «Байки из Петли» у нас дома
    0
    20031
    Сериал «Кибердеревня»: «Байки из Петли» у нас дома

    Каким получился сериал «Кибердеревня», снятый по вирусному ролику с YouTube.

    Комикс: Один за всех 1
    0
    29059
    Комикс: Один за всех

    «Я задержу их, ничего!»

    Комикс: Моральная поддержка 1
    0
    102525
    Комикс: Моральная поддержка

    Гэндальф, самое время для орлов!

    Анна Бжезинская «Вода в решете. Апокриф колдуньи». Трудная жизнь ведьмы
    0
    150408
    Анна Бжезинская «Вода в решете. Апокриф колдуньи». Трудная жизнь ведьмы

    Исторический детектив с уклоном в фантазию.

    Комикс: Настоящий косплей 3
    0
    203597
    Комикс: Настоящий косплей

    Ничего ты, андроид, не понимаешь!

    Как Александр Ремизов создавал комиксы для «Мира фантастики»
    0
    363403
    Как Александр Ремизов создавал комиксы для «Мира фантастики»

    Примеры раскадровок и сценариев.

    Комикс: Зёв Ктулху 1
    0
    372667
    Комикс: Зёв Ктулху

    Он видит сон про Некро-Комик-Кон…

    Замиль Ахтар «Стальные боги». Две империи, два героя
    0
    328651
    Замиль Ахтар «Стальные боги». Две империи, два героя

    Историческое фэнтези на тему крестовых походов.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить