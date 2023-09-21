Трейлер второй части финального сезона «Бойтесь ходячих мертвецов»

Канал AMC опубликовал трейлер второй части восьмого и заключительного сезона спин-оффа «Ходячих мертвецов» под названием «Бойтесь ходячих мертвецов».
По сюжету Мэдисон Кларк должна придумать, как защитить своих товарищей от Троя Отто и его армии мертвецов.
Также в ролике можно увидеть Виктора Стрэнда и Люсиану Гальвес, которые отсутствовали в сериале с седьмого сезона.
Премьера состоится 22 октября. Зрителей ждут шесть новых эпизодов.
Трейлер
Постер
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Краудфандинг
-
Рекомендуем
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.