Трейлер второй части финального сезона «Бойтесь ходячих мертвецов»

Канал AMC опубликовал трейлер второй части восьмого и заключительного сезона спин-оффа «Ходячих мертвецов» под названием «Бойтесь ходячих мертвецов».

По сюжету Мэдисон Кларк должна придумать, как защитить своих товарищей от Троя Отто и его армии мертвецов.

Также в ролике можно увидеть Виктора Стрэнда и Люсиану Гальвес, которые отсутствовали в сериале с седьмого сезона.

Премьера состоится 22 октября. Зрителей ждут шесть новых эпизодов.

Трейлер

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