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    Новости

    Три прототипа, никакой боевки и крупный инвестор — Ice-Pick Lodge рассказала о «Бакалавре»

    1 июля 2022
    01.07.2022
    817
    1 минута на чтение
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    Студия Ice-Pick Lodge выпустила большой материал, в котором подробно рассказала, чем она занималась в последнее время и какие у нее планы на будущее.

    Мы же кратко (и по пунктам) пересказываем самое интересное из блога компании.

    • Релиз «Гаруспика» дался студии тяжело из-за финансовых проблем, кранчей и выгорания сотрудников;
    • После этого работу над «Мором» приостановили в пользу нескольких более скромных проектов: «Помни…», «Франца» и «Метасказа»;
    • В течение трех лет Ice-Pick Lodge не прикасалась к «Мору». Разве что «несколько ребят», включая самого Николая Дыбовского занимались препродакшеном «Бакалавра»;
    • Главной целью было придумать концепцию, которая бы позволила сделать новый геймплей, по объему сопоставимый с «Гаруспиком», но с максимальным количеством уже готовых ассетов и реалистичным по бюджету;
    • Первый прототип в каком-то смысле напоминал Fruit Ninja, потому что главному герою нужно было оценивать и вылавливать мысли во время эксплоринга. А Дыбавский называл его комбинацией Her Story и «ШХД Зима»;
    • Во втором прототипе разработчики хотели сделать нелинейное повествование и показать 12 дней не в хронологической последовательности, а вперемешку, как в «Криминальном чтиве»;

    Игрок мог перемещаться между разными днями, как будто «вспоминая», что было в одиннадцатый день, а что в шестой. Бакалавр существовал в своей временной последовательности, игрок в своей, а город с его жителями и событиями — в своей, причем эти три состояния периодически «ходили в гости друг к другу».

    • Сейчас в работе находится третий прототип. И его концепция почти утверждена. Есть детали, которыми студия пока недовольно, но это нормально;
    • В «Бакалавре» не будет открытого мира, прежних систем выживания, боевой системы и грабежей, так как они идут вразрез с концепцией нового рута;
    • Зато в игре будут постоянный и реальный риск заражения чумой, новое состояние районов, нелинейное повествование и наем помощников;
    • Поскольку «Помни…» вышла, а «Франц» близится к релизу, освободилось много сотрудников для производства «Бакалавра»;
    • В прошлом году Ice-Pick Lodge нашла крупного известного инвестора. И все договоренности с ним до сих пор в силе;
    • К октябрю студия планирует сделать альфу-версию игры. После этого разработчики будут готовы сказать, когда состоится ее полноценный релиз.

     

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