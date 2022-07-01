Три прототипа, никакой боевки и крупный инвестор — Ice-Pick Lodge рассказала о «Бакалавре»

Студия Ice-Pick Lodge выпустила большой материал, в котором подробно рассказала, чем она занималась в последнее время и какие у нее планы на будущее.

Мы же кратко (и по пунктам) пересказываем самое интересное из блога компании.

Релиз «Гаруспика» дался студии тяжело из-за финансовых проблем, кранчей и выгорания сотрудников;

После этого работу над «Мором» приостановили в пользу нескольких более скромных проектов: «Помни…», «Франца» и «Метасказа»;

В течение трех лет Ice-Pick Lodge не прикасалась к «Мору» . Разве что «несколько ребят», включая самого Николая Дыбовского занимались препродакшеном «Бакалавра»;

. Разве что «несколько ребят», включая самого Николая Дыбовского занимались препродакшеном «Бакалавра»; Главной целью было придумать концепцию, которая бы позволила сделать новый геймплей, по объему сопоставимый с «Гаруспиком», но с максимальным количеством уже готовых ассетов и реалистичным по бюджету;

Первый прототип в каком-то смысле напоминал Fruit Ninja, потому что главному герою нужно было оценивать и вылавливать мысли во время эксплоринга. А Дыбавский называл его комбинацией Her Story и «ШХД Зима»;

в каком-то смысле напоминал Fruit Ninja, потому что главному герою нужно было оценивать и вылавливать мысли во время эксплоринга. А Дыбавский называл его комбинацией Her Story и «ШХД Зима»; Во втором прототипе разработчики хотели сделать нелинейное повествование и показать 12 дней не в хронологической последовательности, а вперемешку, как в «Криминальном чтиве»;

Игрок мог перемещаться между разными днями, как будто «вспоминая», что было в одиннадцатый день, а что в шестой. Бакалавр существовал в своей временной последовательности, игрок в своей, а город с его жителями и событиями — в своей, причем эти три состояния периодически «ходили в гости друг к другу».