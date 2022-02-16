Трилогия «Трансформеров», новые «Черепашки-ниндзя» — что анонсировал Paramount+

Компания ViacomCBS в рамках своего финансового отчета раскрыла некоторые планы по выпуску фильмов и сериалов в ближайшие несколько лет.
Тезисно пересказываем основные моменты:
- Новый «Стартрек» будет продолжением «Бесконечности». Основной актерский состав, включая Криса Пайна, должен вернуться к своим ролям;
- Авторы «Соника в кино» уже запланировали третий фильм и сольный сериал о ехидне Наклзе;
- Сериал по мотивам Halo продлили на второй сезон, потому что создатели уверены в его успехи, — за месяц до премьеры первого;
- Помимо «Трансформеров: Восстание зверей» запланировано еще два фильма во франшизе;
- Третья часть «Тихого места» выйдет только в 2025 году, а премьера спин-оффа состоится в 2023-м;
- По сериалу «Волчонок» выйдет полнометражный фильм, но не все актеры вернутся к ролям;
- В работе три фильмы про Губку Боба для Paramount+;
- «Йеллоустоуну» получит приквел под названием «1932». Им занимается Тейлор Шеридан;
- По «Черепашкам-ниндзя» в 2023 году выйдет анимационный фильм. Режиссером будет Джефф Роув («Гравити Фолз»).
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