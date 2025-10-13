КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Кот-император
13 октября 09:13
120
1 минута на чтение
«Трон: Арес», очередной легасиквел серии «Трон», в первые выходные собрал в американском прокате всего 33,5 миллиона долларов, а в зарубежном — 27 миллионов; итого 60,5 миллионов. Это очень скромный результат для такого большого фильма от студии Disney, чуть ли не единственной крупной кинопремьеры октября. Бюджет картины составлял 180 миллионов, и очень похоже, что он уже не окупится.
Для сравнения, предыдущий фильм серии, «Трон: Наследие», собрал на родине в первые выходные на четверть больше — 44 миллиона долларов. А ещё результаты «Ареса» сравнивают с прокатом «Морбиуса», другого крупного фильма с Джаредом Лето — и даже «Морбиус» стартовал лучше, собрав 39 миллионов в США! При этом «Морбиус» имел куда меньший бюджет около 80 миллионов — и всё равно вышел в лучшем случае «в ноль».
Впрочем, у «Ареса» остаётся одна выручалочка. На этих выходных фильм стартует в Китае. Не раз бывало, что китайские зрители спасали именно зрелищные голливудские картины, которые меньше теряют в переводе — например, «Тихоокеанский рубеж». Однако обычно такие фильмы чем-то интересны именно китайцам (например, китайские актёры, франшиза особо популярна в Китае или действие происходит в Китае), чего в «Аресе» совсем нет (Грета Ли — кореянка, если что).

