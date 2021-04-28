«Ты столько всего можешь сделать!»: трейлер мультфильма «Лука» от Disney и Pixar

Disney поделился полноценный трейлер следующего мультфильма компании — «Лука». Ролик раскрывает настоящую предысторию друзей — они оба монстры из глубины, которые только-только начали выходить на поверхность.

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Дубляж

Постер

В ролике друзья узнают много нового о местных жителях, а также знакомятся с порядками итальянской Ривьеры.

Картину поставил Энрико Касароса, чей короткометражный мультфильм «Луна» ранее номинировали на «Оскар». Для постановщика это дебютный проект в качестве режиссёра. Ранее он работал художником-раскадровщиком над «Тачками», «Рататуем» и «Вверх!», а в качестве главы сюжетной группы — над «Хорошим динозавром», «Коко» и «Суперсемейкой 2». Лента посвящена памяти композитора Эннио Морриконе, который должен был написать к ней саундтрек, но он умер до того, как смог приступить к работе.

В США мультфильм выходит 18 июня — и одновременно «Лука» появится на сервисе Disney+.

В российских кинотеатрах посмотреть на приключения Луки тоже можно будет когда-то в июне — точной даты пока нет.