«Ты убьешь Оптимуса Прайма» — трейлер второй части «Трансформеров: Война за Кибертрон»

Netflix опубликовал полноценный трейлер второй части «Трансформеров: Война за Кибертрон», получившей подзаголовок «Восход Земли» (в оригинале — Earthrise).
Действие мультсериала развернется после ожесточенной войны за Кибертрон. Великая искра утеряна, десептиконы заточены на умирающей планете, а Оптимус Прайм и его команда скитаются по космосу в поисках артефакта и сражаются с независимой группировкой трансформеров.
Продолжение «Войны за Кибертрон» выйдет 30 декабря.
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