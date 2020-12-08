    3
    Новости

    «Ты убьешь Оптимуса Прайма» — трейлер второй части «Трансформеров: Война за Кибертрон»

    8 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    08.12.2020
    666
    0 минут на чтение
    «Ты убьешь Оптиму Прайма» — трейлер второй части «Трансформеров: Война за Кибертрон»

    Netflix опубликовал полноценный трейлер второй части «Трансформеров: Война за Кибертрон», получившей подзаголовок «Восход Земли» (в оригинале — Earthrise).

    Действие мультсериала развернется после ожесточенной войны за Кибертрон. Великая искра утеряна, десептиконы заточены на умирающей планете, а Оптимус Прайм и его команда скитаются по космосу в поисках артефакта и сражаются с независимой группировкой трансформеров.

    Продолжение «Войны за Кибертрон» выйдет 30 декабря.

    Читайте также

    СМИ: режиссер «Крида 2» снимет новых «Трансформеров»

    СМИ: режиссер «Крида 2» снимет новых «Трансформеров»

     Дмитрий Кинский |  17.11.2020

    Фильм выйдет 24 июня 2022 года.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    1
    0
    12460
    «Перевал Дятлова»: сериал-реконструкция в атмосфере советского кино

    Каким вышел сериал от создателей «Эпидемии»? Как передали атмосферу 50-х и в чём всё-таки приврали по сравнению с реальной историей?

    Пётр Бормор «Мститель»
    0
    42840
    Пётр Бормор «Мститель»

    «Пусть будет хоть Избранный, хоть чёрт с рогами, мне всё равно. Кто-то должен остановить Бледного Палача».

    Лучшие дебютанты последних лет по версии «Локуса» 4
    0
    55537
    Лучшие дебютные романы последних лет по версии журнала Locus

    От космических приключений до викторианского кроссовера.

    Джон Скальци «В клетке. Вирус. Напролом»: трилогия на актуальную тему в одном томе
    0
    74091
    Джон Скальци «В клетке. Вирус. Напролом»: трилогия на актуальную тему в одном томе

    Юмор, экшен, актуальность и пара занятных фантастических допущений.

    Абекромби, Скальци, Джемисин и другие фантасты раскрыли свои гонорары
    0
    178083
    Обсуждаем творчество Джо Аберкромби в 18-м выпуске «Фантастического подкаста»!

    Сергей Серебрянский, Дмитрий Злотницкий и Алексей Ионов обсуждают книги Джо Аберкромби, рассказывают о любимых героях и делятся впечатлениями от личного общения с главным автором гримдарк-фэнтези.

    Читаем книгу: Сюзанна Кларк «Пиранези» 3
    0
    120574
    Читаем книгу: Сюзанна Кларк «Пиранези»

    Первый за десятилетие новый роман автора знаменитого фэнтези «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл».

    «Паранормальные явления»: египетские ужасы от Netflix (почти без мумий!) 3
    0
    124696
    «Паранормальные явления»: египетские ужасы от Netflix (почти без мумий!)

    Арабский врач то и дело сталкивается с чертовщиной, но относится к ней скептически, как Скалли, и больше озабочен личной жизнью. Мумии будут — но совсем чуть-чуть.

    Денис Приёмышев «Сказки на долгую ночь» (вторая часть)
    0
    318708
    Денис Приёмышев «Сказки на долгую ночь» (вторая часть)

    Мелли выскользнула из ловушки, но теперь, когда её орудие добычи сказок утеряно, ей грозит смерть. Получится ли найти человека, который сам попадется в ловушку к лесной чаровнице?

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить