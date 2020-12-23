    3
    Новости

    «Тёмные начала»: сериал продлили на третий и финальный сезон

    23 декабря 2020
    Кот-император
    23.12.2020
    1222
    1 минута на чтение
    «Тёмные начала»: сериал продлили на третий и финальный сезон

    BBC и HBO продлили фэнтезийный сериал «Тёмные начала» на третий и финальный сезон. В нём будет восемь эпизодов.

    Съёмки продолжения стартуют в 2021 году в Кардиффе (Уэльс).

    Финальный эпизод второго сезона вышел 20 декабря.

    Ранее один из основателей киностудии Bad Wolf вместе со сценаристом Джеком Торном рассказывали, что активно работают над текстом третьего сезона, который основан на третьем романе «Янтарный телескоп». Над сериалом также работают New Line Cinema (занималась в своё время «Золотым компасом»), а также BBC One и HBO.

    В этом году на русском вышло «Тайное содружество» — вторая часть цикла «Книга Пыли» Филипа Пулмана, которая охватывает события параллельно основной трилогии, а также рассказывает историю повзрослевшей Лиры. Пока что у команды сериала нет планов на адаптацию и этой серии, но из этих книг авторы уже взяли некоторые линии и эпизоды.

    Читайте также

    Вселенная «Тёмных начал». Мир Филипа Пулмана

    «Тёмные начала». Мир Филипа Пулмана

     Борис Невский |  18.03.2018

    Познакомьтесь с удивительными параллельными мирами, персонажами и магическими предметами из трилогии «Тёмные начала». А также почитайте о символизме, который Пулман заложил в свои романы.

    «Тёмные начала»: сравниваем книгу, фильм и сериал 27

    «Тёмные начала»: сравниваем книгу, фильм и сериал

     Александр Стрепетилов |  01.02.2020

    Вспоминаем романы Филипа Пулмана и картину 2007 года, а заодно отвечаем на вопрос, стоит ли ждать второй сезон.

    «Тёмные начала», 2 сезон. Первые впечатления от экранизации «Чудесного ножа» 3

    «Тёмные начала», 2 сезон. Первые впечатления от экранизации «Чудесного ножа»

     Рона Михайлова |  04.12.2020

    Нам удалось заранее посмотреть первые 5 эпизодов — и это действительно очень достойная экранизация. Рассказываем без спойлеров.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    По следам Одиссея: обзор ролевой игры Agon 4
    0
    5340
    По следам Одиссея: обзор ролевой игры Agon

    Игра отлично подходит для сериалов формата «загадка недели».

    Фантастика и фэнтези-2021: книжные новинки за рубежом 3
    0
    9232
    Фантастика и фэнтези-2021: книжные новинки за рубежом

    Новые книги Кинга, Аберкромби и автора «Марсианина», финал «Пространства».

    «Паранормальный детектив». Обзор настольной игры про экстрасенсов 2
    0
    22239
    «Паранормальный детектив». Обзор настольной игры про экстрасенсов

    Битва экстрасенсов здорового человека: авторам которой удалось совместить лёгкость привычных патигеймов с механиками настольных квестов.

    Журнал Мир фантастики
    0
    63050
    Ностальгируем по бумажным журналам в юбилейном 20-м выпуске Фантастического подкаста

    Евгений Пекло, Денис Варков и Игорь Хованский вспоминают, что мы читали в детстве, как это повлияло на нас, почему сейчас журналы закрываются одни за другим — и почему они всё ещё востребованы.

    Фантастика и фэнтези 2021: какие ещё книги выйдут? Полный список
    0
    79821
    Фантастика и фэнтези 2021: какие ещё книги выйдут? Большой список

    От Геймана и Пратчетта, Перумова и Панова, и много книг по «Звёздным войнам». Полный список составляет много десятков названий!

    Пётр Бормор «Точное предсказание»
    0
    190664
    Пётр Бормор «Точное предсказание»

    «Во даёт бабка! — расхохотался Локи. — Совсем рехнулась».

    Чёрный список 2020: лучшие неснятые фантастические сценарии. Лучшие ли? 4
    0
    122418
    Чёрный список 2020: лучшие неснятые фантастические сценарии. Лучшие ли?

    Что нас может ждать в ближайшие годы — про войну космонавтов на МКС, коллективный День Сурка, пандемию, умирающего Гарри Поттера и жизнь Стэна Ли. — и стоит ли вообще ориентироваться на этот знаменитый список.

    Видео: обзор настольной игры «Зона: Тайны Чернобыля»
    0
    286009
    Видео: обзор настольной игры «Зона: Тайны Чернобыля»

    Вышел новый ролик от HW.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить