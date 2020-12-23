«Тёмные начала»: сериал продлили на третий и финальный сезон

BBC и HBO продлили фэнтезийный сериал «Тёмные начала» на третий и финальный сезон. В нём будет восемь эпизодов.
Съёмки продолжения стартуют в 2021 году в Кардиффе (Уэльс).
Финальный эпизод второго сезона вышел 20 декабря.
Ранее один из основателей киностудии Bad Wolf вместе со сценаристом Джеком Торном рассказывали, что активно работают над текстом третьего сезона, который основан на третьем романе «Янтарный телескоп». Над сериалом также работают New Line Cinema (занималась в своё время «Золотым компасом»), а также BBC One и HBO.
В этом году на русском вышло «Тайное содружество» — вторая часть цикла «Книга Пыли» Филипа Пулмана, которая охватывает события параллельно основной трилогии, а также рассказывает историю повзрослевшей Лиры. Пока что у команды сериала нет планов на адаптацию и этой серии, но из этих книг авторы уже взяли некоторые линии и эпизоды.
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