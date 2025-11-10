У «Хищника: Планета смерти» — лучшие стартовые сборы из всех «Хищников»

Новый фильм «Хищник: Планета смерти» уже поставил рекорд для своей франшизы. В дебютные выходные он собрал на родине, в США, 40 миллионов. Это пока что лучший результат для стартовых сборов в серии «Хищник» — и выше ожиданий аналитиков, полагавших, что фильм соберёт 25-33 миллиона.

Ещё 40 милллионов фильму принёс международный прокат. Этого пока недостаточно, чтобы окупить бюджет в 105 миллионов, но, вероятно, фильм на пути к этому.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.