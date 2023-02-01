У третьей серии The Last of Us есть душераздирающая режиссерская версия

Шоураннер The Last of Us от HBO Крэйг Мазин в одном из интервью рассказал, что у третьего эпизода сериала есть режиссерская версия — еще более душераздирающая.

Расширенная (примерно до 2 часов) серия настолько его впечатлила, что в какой-то момент он расплакался.

Когда мне прислали этот эпизод, он был длиной в 2 часа или около того. И я тогда подумал, что это нехорошо. Но я сел и посмотрел. Я так сильно плакал. Мне было больно.

Над режиссерской версией третьего эпизода работали постановщик Питер Хор («Академия Амбрелла») и монтажер Тим Гуд.