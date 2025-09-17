Учёные: аниме Миядзаки и «Зельда» помогают бороться со стрессом

Учёные из Британии, США и Японии опубликовали совместное исследование, в котором продемонстрировали, что аниме студии Ghibli и игры с открытым миром помогают молодым людям бороться со стрессом. Они снижают тревожность, помогают при депрессии и в целом приносят чувство счастья.
В исследовании приняли участие 518 добровольцев — студентов-аспирантов, случайным образом разделённых на группы — часть играла в The Legend of Zelda: Breath of the Wild, часть смотрела аниме Миядзаки «Ведьмина служба доставки» и «Мой сосед Тоторо», а контрольная группа не делала ничего из этого. Те из них, кому досталось играть в игры и/или смотреть аниме, сообщали о повышении общего чувства счастья, цели в жизни и уверенности в себе.
Впрочем, читатели «Мира фантастики» это давно знали и без британских учёных!