Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году
Каким должен был стать «Отряд самоубийц»? Разбираем изначальный сценарий
«Дракула»: Люк Бессон и ничуть не страшные вампиры-романтики
«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах

Все фильмы про Алису Селезнёву — от худшего к лучшему
100 лет Кристоферу Ли. Что посмотреть, чтобы узнать его снова
Учёные: аниме Миядзаки и «Зельда» помогают бороться со стрессом

Кот-император
17 сентября 09:00
92
1 минута на чтение
Учёные из Британии, США и Японии опубликовали совместное исследование, в котором продемонстрировали, что аниме студии Ghibli и игры с открытым миром помогают молодым людям бороться со стрессом. Они снижают тревожность, помогают при депрессии и в целом приносят чувство счастья.
В исследовании приняли участие 518 добровольцев — студентов-аспирантов, случайным образом разделённых на группы — часть играла в The Legend of Zelda: Breath of the Wild, часть смотрела аниме Миядзаки «Ведьмина служба доставки» и «Мой сосед Тоторо», а контрольная группа не делала ничего из этого. Те из них, кому досталось играть в игры и/или смотреть аниме, сообщали о повышении общего чувства счастья, цели в жизни и уверенности в себе.
Впрочем, читатели «Мира фантастики» это давно знали и без британских учёных!

Почему Хаяо Миядзаки — гений. Все фильмы великого режиссёра

Марина Беляева

05.01.2021

97426

К юбилею великого японского аниматора вспоминаем, как повлияли его работы на анимацию и на кино.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Обзор

Ксения Аташева

07.03.2017

20860

За Breath of the Wild незаметно пролетают десятки часов, и этого времени совершенно не жаль.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

