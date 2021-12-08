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    Новости

    Ученые случайно обнаружили первый в истории варп-пузырь

    8 декабря 2021
    08.12.2021
    2167
    1 минута на чтение
    Ученые случайно обнаружили первый в истории варп-пузырь

    Финансируемые DARPA исследователи случайно обнаружили первый в мире варп-пузырь. Открытие совершила команда Института безграничного космоса (Limitade Space Institute) под руководством бывшего специалиста NASA по варп-двигателям доктора Гарольда Уайта. Работа описана в статье журнала European Physics Journal.

    В интервью изданию The Debrief, Уайт рассказал, что случайно обнаруженный варп-пузырь – это не аналог, похожий на пузырь Алькубьерре, а реальное самостоятельное явление, что и делает это мимолетное видение серьезным прорывом в вопросе перемещений на сверхсветовых скоростях.

    Ученые случайно обнаружили первый в истории варп-пузырь 1

    Первый зарегистрированный нано-варп-пузырь / Limitless Space Institute

    Мексиканский математик Мигель Алькубьерре прорабатывал варп-двигатель посредством математических вычислений. В 1994 году он предположил, что подобное научной фантастике открытие может позволить космическим аппаратам передвигаться по Вселенной на сверхсветовых скоростях, не нарушая при этом законов физики. С тех пор множество ученых делилось своими мыслями по этому поводу, и некоторые из них считали некоторые связанные с двигателем Алькубьерре вопросы неразрешимыми.

    Несмотря на то, что переосмысление наработок Алькубьерре было возможным, Уайт посчитал, что им понадобиться меньше энергии и материалов, чем предполагал мексиканский ученый. Это, в свою очередь, породило призрачную возможность претворения варп-двигателя в жизнь. Также, в отличие от фантастических вариаций двигателя в духе «Звездного пути», ученые считают, что в действительности не будет необходимости в экзотическом веществе для его работы.

    Как описано в статье в European Physics Journal, оказалось, что проект DARPA по исследованию геометрии пустот Казимира оказался близок по показателям к метрикам Алькубьерре для создания варп-двигателя. В статье также упоминается, что плотность распределения отрицательной энергии удивительным образом соответствует требованиям Алькубьерре.

    В дальнейшем Уайт и его команда планируют разработать тестируемый «аппарат с варп-двигателем» для проведения испытаний. Речь, конечно же, идет о наноразмерном аппарате, который позволит определить качественное соотношение метрик с заданными Алькубьерре.

    Сейчас Уайт планирует сосредоточиться на изучении основной науки в микроскопических масштабах, а затем постепенно переходить к чему-то более крупному. Другими словами, говорить о космических полетах через искривленное пространство-время еще рано, но зато теперь у физиков есть реальный прецедент, информация о котором опубликована в рецензируемой литературе, и который они могут использовать для дальнейших исследований, построения моделей и разработок.

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    Переводчик и журналист, мастер прожигать время за чтением книг. Люблю физику, твердую научную фантастику и комиксы.

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