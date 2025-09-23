«Удивительные приключения Карика и Вали»: готовится новая экранизация советской классики

«Необыкновенные приключения Карика и Вали» (название фильма чуть отличается) — повесть Яна Ларри 1937 года. По сюжету двое детей, Карик (Оскар) и Валя, в гостях у профессора случайно принимают средство для уменьшения и становятся размером с муравьёв. Профессор отправляется спасать их и тоже уменьшается. Втроём им предстоят приключения в микромире, по ходу которых герои и читатели многое узнают о жизни насекомых, пауков и растений. У «Карика и Вали» уже есть две экранизации — фильм 1987 года и мультфильм 2005-го.