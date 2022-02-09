Умер режиссёр и мастер по спецэффектам Дуглас Трамбалл

На 80-м году жизни скончался режиссёр, кинематографист и специалист по визуальным и практическим эффектам Дуглас Трамбалл. Вы можете не знать его имя, но если вы смотрели классику фантастики, то гарантированно видели его работу.
Трамбалл работал над «Космической одиссеей», «Близкими контактами третьей степени», «Бегущим по лезвию» и фильмом по «Звёздному пути».
Он также поставил картины «Молчаливое бегство», «Мозговой штурм» и короткометражку «Назад в будущее… Поездка».
О смерти Трамбалла сообщила его дочь Эми Трамбалл.
Мой отец Дуглас Трамбалл умер прошлой ночью после серьезной двухлетней борьбы с раком, опухолью головного мозга и инсультом.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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