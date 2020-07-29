Universal и киносеть AMC сократили релизное окно до 17 дней — с некоторыми условиями

Студия Universal шагнула навстречу революции в кинопрокате. Кинокомпания, которая ранее выпустила на цифровых платформах «Человека-невидимку», «Эмму», «Охоту» и вторых «Троллей» в период карантина, договорилась с крупнейшей киносетью в США AMC о сокращении релизного окна до 17 дней. То есть с момента выхода фильма в прокат компания сможет уже через 17 дней выпускать картину в «цифре».

Разумеется, соглашение действует на определённых условиях. Во-первых, киносеть будет получать часть выручки с раннего выхода фильма в «цифре». Во-вторых, если фильм будет себя хорошо показывать в прокате, то его выпускать в онлайн-сервисах можно и попозже.

Аналитики отмечают, что такая мера прежде всего положительно скажется на среднебюджетном кино, которое к третьей неделе уже «выдыхается».

В ближайшее время компании будут расширять географию соглашение — на Европу и страны Ближнего Востока, где есть кинотеатры AMC.