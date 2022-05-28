На фестивале Star Wars Celebration фанатам показали короткий тизер «Асоки». И заодно рассказали, кто вернётся из знакомых персонажей.

«Асока» рассказывает о приключениях ученицы Энакина Скайуокера. Когда-то она была джедаем, но ушла из Ордена, когда её обвинили в саботаже и не вернулась, даже после того, как джедаи её оправдали. Асока ошивалась в преступном мире Корусанта, выслеживала Дарта Мола, билась с некогда верными клонами, пряталась во время расцвета Империи, помогала повстанцам и даже сражалась против Дарта Вейдера.

Сериал объединяет и продолжает сюжетные линии мультсериалов «Войны клонов» и «Повстанцы». Главные роли в сериале исполнят Розарио Доусон (играет, собственно, Асоку) и Наташа Лю Бордиццо ( Сабину Рен, мандалорку из сериала «Повстанцы» — какое-то время ей принадлежал Чёрный меч).

Ещё в сериале появятся Гера Синдулла и дроиды C1-10P и Чоппер. Первые два появились в тизере. Исполнителей ролей Трауна и Эзры пока держат в секрете.

Проектом занимается Дэйв Филони, занимавшийся мультсериалами по «Звёздным войнам». Премьера запланирована на 2023-й.