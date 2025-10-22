В 1 сезоне «Гарри Поттера» будет персонаж, которого там в книгах не было. И убийство Поттеров!

Джонни Флинн, получивший роль коварного мага-аристократа Люциуса Малфоя в новом сериале по «Гарри Поттеру» подтвердил, что появится уже в первом сезоне.
Джонни Флинн
(на фото кадр из фильма «Эмма»)
Всё верно, я сыграл совсем немного, но у меня уже голова идёт кругом, ведь я фанат этих книг. Помню, как читал их подростком, и они так много значили для меня, а потом для моих детей.
Это неожиданность — как помнят фанаты, в первой книге, на которой вроде бы основан сезон, и в первом фильме Люциус ещё не появлялся. Впрочем, судя по комментарию, его роль будет небольшой и чисто символической — например, он может провожать своего сына Драко на вокзале.
Также, судя по фото со съёмок, в сериале покажут и убийство семьи Поттеров в Годриковой Лощине на Хэллоуин. В книге и в фильме Криса Коламбуса оно оставалось за кадром.
Фото со съёмок: William Dax / SWNS
