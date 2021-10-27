В 2022 году не будет BlizzConline

Blizzard на фоне скандала с домогательствами объявила, что не будет проводить в начале 2022 года BlizzConline
Сама компания объяснила свое решение тем, что ей нужно сфокусироваться на поддержке своих сотрудников и разработке новых игр.
Также Blizzard хочет переосмыслить концепцию BlizzCon, чтобы сделать ивент максимально безопасным, гостеприимным и инклюзивным. Однако как именно изменится ежегодное мероприятие, пока неизвестно.
И хотя BlizzConline не будет в феврале, разработчики все равно обещают поделиться анонсами и свежими новостями о грядущих проектах.
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